Удаленная работа: 7 советов ЖУРНАЛИСТА

Редакция ЖУРНАЛИСТА работала дистанционно еще до того, как это стало мейнстримом. Планерки в Skype, редакционные файлы на Google Disc, оперативная координация работы в чате на Facebook. Время от времени мы, конечно, собирались вместе, чтобы хотя бы на пару часов создать атмосферу редакционного коллектива. В ситуации же вынужденного карантина мы делимся советами с теми, кто впервые оказался в изоляции от рабочего места.

Многие журналисты давно на фрилансе и не заметили особой разницы в связи с введением дистанционного режима. Те, кто такого опыта не имел, быстро освоили облачные сервисы и платформы для видеоконференций, начали не только проводить планерки, но и редакционные вечеринки, не отходя от ноутбука. Весело обычно только первые три дня, но дальше нужно наладить рабочий ритм так, чтобы мозг не думал, что можно расслабиться.

Собственно, первые исследования последствий удаленной работы в США и Европе показали, что рабочий день на удалёнке стал в среднем на 2 часа больше. То, что раньше можно было по-быстрому обсудить возле кулера или на лестнице, теперь надо оформить письмом, сообщением, а то и целой инструкцией. Фрилансеры злорадствовали: ага, теперь и вы поняли, что работать дома не намного легче, чем в офисе, а то и тяжелее.

ЖУРНАЛИСТ собрал полезные советы для тех, чья жизнь превратилась в хаос.

Выясните все юридические вопросы о новых отношениях с работодателем, касающихся формата работы и гарантий заработной платы. Министерство труда на момент написания материала уже начало разрабатывать отдельные положения о временной удаленной работе, а коллеги из Sdelano.media ответили на самые распространенные вопросы. Основной документ на время удаленной работы — это глава 49.1 Трудового кодекса РФ.

Некоторые посчитали, что будет удобнее отправиться в отпуск за свой счет, чем адаптироваться к новым рабочим условиям, но пока нет никаких гарантий, что через месяц карантинные меры снимут, а личный бюджет не кончится.

Поддерживайте прежний режим труда и отдыха. Пожалуй, это главный закон фрилансера — максимально имитировать «биологические» циклы работы, четко делить день на работу и «неработу», а также квартиру на рабочие зоны и зоны отдыха. Сложнее всего, конечно, объяснить домашним, что в течение определенного времени они должны делать вид, что вас тут нет.

Вставайте в то же время, организуйте планерки и звонки в обычное для себя время суток, устраивайте привычные перекуры и обеденный перерыв. Учитывая, что, оставаясь дома, крайне обидно было бы «просиживать штаны», попробуйте делать привычные дела быстрее. Скажем, зачем тратить целый час на просмотр новостей в разных источниках, если можно быстро пробежаться по агрегаторам и нескольким новостным ботам и скорее приступить к работе. Возможно, вы добьетесь того, что всю работу будете выполнять не за 8 часов, а за 4, за счет борьбы с «раскачкой».

Не воспринимайте других людей свободными 24 на 7, даже если все находятся онлайн. Опять же пользуйтесь привычными понятиями рабочего графика и цифрового этикета: не беспокойте людей раньше 9 утра и позже 6-8 вечера, не звоните без предупреждения и договоренности, не ждите моментального ответа на свое сообщение.

В идеале расскажите публично о своем графике в своих аккаунтах. Например: я работаю удаленно, но принимаю звонки по предварительной договоренности, до 12 я занят планированием и выполнением срочных дел, а максимально настроен на общение с 16 до 18. Сообщите все возможные способы связи с вами и обозначьте те площадки, где вас лучше не беспокоить. Чтобы не потеряться в тоннах сообщений (ведь часть личного общения трансформировалась в эпистолярный жанр), принимайте рабочие послания только в один канал — например, на корпоративную почту.

Понимайте, что другие люди тоже перегружены, особенно пиарщики. Представьте, сколько запросов сейчас приходит в профильные ведомства и службы, которые обладают информацией по пандемии или связанными с ней фактами. Скорее всего, отдельные учреждения вообще лучше не беспокоить без крайней нужды, если они заняты круглосуточной борьбой за жизнь людей.

Мне, например, поступает достаточно много запросов от коллег с просьбой прокомментировать дистанционное образование на примере СПбГУ. Ответ прост: чем больше я комментирую ситуацию, тем меньше у меня времени на обеспечение нормального дистанционного обучения.

Используйте освободившееся от дороги время на прогулки и общение с семьей. В самом тяжелом положении оказались семьи, в которых оба супруга работают дистанционно, а дети отправлены на карантин в школе или детском саду. Появилось много шуток на тему второй половинки в трусах, которая неожиданно может появиться на заднем плане во время видеоконференции, котов и других питомцев, которые участвуют в интервью и совещаниях. Но в жизни это совершенно не весело, когда нужно вести серьезную беседу, а в ухо кричит ребенок, который потерял игрушку.

Выделите время, которое раньше вы тратили на дорогу, и сходите на прогулку. А потом возвращайтесь и включайте кино для всей семьи.

На видеоконференциях по возможности всегда включайте видео и аудио, чтобы показать заинтересованность и открытость. Дистанционная работа лишает нас живого общения с другими людьми, а потому важно не только слышать, но и видеть тех коллег, кого вы привыкли видеть регулярно, в том виде, в котором они обычно ходили на работу. Видеосвязь лишает возможности читать эмоции по мимике и движениям тела, особенно если собеседник выглядит как черный квадрат с именем. В коммуникации достаточно много решается именно невербальными сигналами.

Если вы демонстрируете себя в кадре, то показываете свою заинтересованность в беседе, открытость к разговору, просто вежливость по отношению к собеседнику. Одна из популярных платформ для видеосвязи, кстати, выяснила, что люди быстро научились обманывать своих визави, подставляя камере ноутбука свое фото и даже зацикленное видео.

Не забывайте о будущем: пандемия кончится, а какие-то привычки удаленной работы могут оказаться полезными. Первая неделя удаленной работы показала, что некоторые совещания можно было и пропустить, а отдельные процессы в редакции совершенно не требовали присутствия в офисе. Возможно, в будущем стоит отказаться от отдельных офлайновых практик.

И наоборот, дистанционный формат хорошо демонстрирует важность конкретной работы именно в условиях личного контакта.