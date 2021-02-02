Чек-лист: как упаковать материал для разных платформ

Как переделать материал для разных площадок? Что не забыть при переупаковке контента? Каким образом переманить пользователей с одной платформы на другую? Ответы — в чек-листе ЖУРНАЛИСТА.

Подумайте о переупаковке на этапе создания

Решите заранее, как можно изменить материал, и работайте над этим во время создания контента. Например, если планируете переделать статью в инфографику, то выписывайте цифры и интересные данные в ходе работы.

Ознакомьтесь с правилами

В Telegram не заблокируют пост с изображением женских сосков, а в Facebook — да. У каждой площадки есть правила, изучите их, особенно если пишете о насилии, сексе, преступлениях и других спорных темах. Также важно понимать, за какие материалы можно попасть в теневой бан, и не допустить этого.

Изучите аудиторию

Кто ваш читатель в Telegram? Если он вдумчивый и неторопливый, давайте ссылки на большие тексты. А кто следит за вами в Instagram? Неусидчивый подросток? Тогда развлекайте его играми в Stories. Знакомьтесь с аудиторией и учитывайте ее особенности при переупаковке материалов.

Обещайте эксклюзив

Подписчики вряд ли перейдут с одной площадки на другую, если контент будет повторяться. Придумайте, как сделать его немного отличным. Например, если выкладываете фотоочерк в «ВКонтакте», добавьте эксклюзивных снимков в Instagram.

Используйте возможности канала

Изучите инструменты социальных сетей и подумайте, как изменить форму контента с их помощью. Например, этот чек-лист можно упаковать в тест с возможностями «ВКонтакте»; устроить голосование за самый важный пункт для подписчиков в Instagram, записать видео «Топ-7 советов по переупаковке контента» для YouTube, а в Telegram перечислить пункты и предложить читателям поставить реакцию.

Помните о продвижении

Если выкладываете статью на сайт, то придумайте заголовок, который понравится поисковику. Для Instagram подберите хештеги и найдите фотографию, соответствующую виду ленты. В Telegram пользователи, не заходя на канал, видят первые слова последней записи, поэтому подумайте, как заставить читателей кликнуть (но не увлекайтесь кликбейтом). Для TikTok изучите библиотеку звуков и выберите популярные.

Придумайте «фишки»

Например, если в Facebook публикуете статьи со стандартной подводкой, то в Telegram рассказывайте историю текста: как пришла идея, с какими трудностями столкнулся журналист, что чувствовал, когда работал над темой. В Instagram можно показывать фотографии, которые были сделаны в процессе работы, но не вошли в конечную версию. Придумайте особенности, ради которых читатели будут следить за вами на разных платформах.