«Репортеры без границ» обратились в администрацию президента США с просьбой прекратить дело Джулиана Ассанжа

Организация «Репортеры без границ» (RSF) присоединилась двум десяткам организаций по свободе прессы, гражданским свободам и международным правозащитным организациям, призвав Министерство юстиции Байдена прекратить подачу апелляции на решение об экстрадиции и снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа:

Хотя наши организации по-разному смотрят на г-на Ассанжа и его организацию, мы разделяем мнение о том, что предъявленное ему правительством обвинение представляет серьезную угрозу свободе прессы как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Мы настоятельно призываем вас отказаться от апелляции на решение судьи Ванессы Барайцер из Вестминстерского магистратского суда отклонить запрос администрации Трампа об экстрадиции. Мы также настоятельно призываем вас отклонить лежащее в основе этого дела обвинение.

Обвинительный акт против г-на Ассанжа угрожает свободе прессы, поскольку большая часть описанного в обвинительном акте — это повседневная работа журналистов, то, что они делать, чтобы удовлетворять запрос общества. Журналисты крупных новостных изданий регулярно общаются с источниками, запрашивают разъяснения или дополнительные документы, а также получают и публикуют документы, которые правительство считает секретными. На наш взгляд, подобный прецедент в данном случае может криминализировать эти распространенные журналистские практики.