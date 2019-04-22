«Репортеры без границ» опубликовали ежегодный рейтинг свободы прессы

Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией «Репортеры без границ», потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Строчкой выше России оказалась Венесуэла, а на 150-м месте — Бангладеш.

В комментарии к рейтингу его авторы обратили внимание на «драконовские законы и блокирование сайтов» в России, а также на «давление на интернет и независимые СМИ».

Всего в рейтинге свободы прессы рассматриваются 180 стран мира. Первые пять стран сохранили свои позиции с прошлого года:

1. Норвегия

2. Финляндия

3. Швеция

4. Голландия

5. Дания

Хуже всего со свободой прессы обстоят дела в Северной Корее (179 место) и Туркменистане (180 место).

Рейтинг США снизился на 3 позиции, страна занимает теперь 48 место.

По сравнению с 2018 годом количество стран, которые по мнению «Репортеров без границ» являются безопасными для журналистов снизилось 26 % до 24 %.

Иллюстрация: rsf.org