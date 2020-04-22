«Репортеры без границ» опубликовали ежегодный рейтинг свободы прессы

Россия заняла 149-е место из 180 в индексе свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ» (РБГ). Она отметила ухудшение ситуации со свободой слова в России.

По мнению организации, в России после массовых протестов 2011-2012 годов давление на независимые СМИ неуклонно растет, в стране вводятся «драконовские законы», практикуется блокировка сайтов и отключение интернета. В обзоре отмечается усиление контроля или уничтожение независимых СМИ, пропаганда телеканалов, преследование отдельных журналистов и блогеров. Также «Репортеры без границ» отмечают участие «государственных интернет-троллей» в распространении дезинформации в соцсетях.

Лидерами рейтинга 2020 года стали Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды. Замыкают список Туркменистан, Эритрея, и КНДР.

Ближайшее десятилетие будет для журналистики критичным, в том числе из-за пандемии коронавируса, которая усугубляет существующие кризисы. «Репортеры без границ» считают, что сейчас в мире происходит геополитический кризис, вызванный агрессивными действиями авторитарных режимов, технологический кризис из-за отсутствия гарантий свобод пользователей технологий, кризис демократии, вызванный поляризацией в обществе, кризис доверия в отношении к СМИ и экономический кризис, который плохо сказывается на качестве журналистики.