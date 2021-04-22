«Репортеры без границ» опубликовали индекс свободы прессы: Россия на 150 месте

Эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали во вторник, 20 апреля, ежегодный всемирный индекс свободы прессы. В рейтинг включены 180 стран. В 73% из них, согласно данным RSF, работа журналистов серьезно ограничена.

В документе, опубликованном на сайте RSF, журналистика называется «вакциной от дезинформации», доступ к которой отсутствует более чем в 130 странах. Также в организации отмечают, что на ситуацию со свободой прессы сильное влияние оказала пандемия Covid-19.

Пятый год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия. Второе, третье и четвертое места занимают Финляндия, Швеция и Дания. Всего, как отмечается в отчете, лишь в 12 странах наблюдается оптимальная среда для беспрепятственной работы журналистов. Глобально наиболее позитивную ситуацию эксперты констатируют в Европе и на территории Северной и Южной Америк.

При этом в документе RSF отмечается, что за год в ЕС удвоилось количество актов насилия в отношении сотрудников СМИ. Эксперты констатировали рост числа нападений на журналистов или их незаконных задержаний во Франции, Германии, Италии, Польше, Греции, Сербии. Франция в индексе свободы прессы заняла 34-ю строчку,

Россия в рейтинге заняла 150-е место. В пресс-релизе на сайте RSF говорится, что в стране «репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального». Также эксперты организации отмечают введение в России ряда законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.

На 158-й позиции оказалась Беларусь. В RSF отметили «беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов, с целью скрыть масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов». По данным организации, за 2020 год в Беларуси были задержаны или арестованы более 400 журналистов, многие из них рассказывали о том, что во время ареста или задержания подвергались насилию.

На одну позицию по сравнению с прошлым годом опустилась Украина, заняв 97-е место. В RSF заявляют о более чем 170 актах насилия в отношении украинских журналистов в 2020 году.

На 177 месте из 180 идет Китай. Эксперты заявляют, что Пекин продолжает осуществлять цензуру и заниматься активной пропагандой и интернете.