«Репортеры без границ» призвали США прекратить дело против Ассанжа

Международная организация «Репортеры без границ» призывает власти США прекратить дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а Великобританию отказать в его экстрадиции, заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

«Мы требуем от правосудия США, администрации (президента Дональда) Трампа прекратить ... этот процесс, который не делает чести стране первой поправки (конституции США - провозглашает свободу слова, печати и собраний - ред.)», — заявил Делуар на пресс-конференции в Париже.

Он подчеркнул, что обвинения в отношении Ассанжа наносят ущерб духу конституции США. «И мы просим британское правосудие не быть услужливым и отказать в экстрадиции Ассанжа», - отметил он.

«Любить или не любить Джулиана — вопрос не в этом. Принимать или нет значительный вклад в журналистику, который приравнивается к шпионажу, — в этом вопрос. И скажем ясно, Джулиан Ассанж внес большой исторический вклад в журналистику. Полезно напомнить, СМИ, с которыми он сотрудничал, — Monde, Spiegel, New York Times, El País и так далее», — отметил генеральный секретарь «Репортеров без границ».

По его словам, Ассанж вел работу по выявлению случаев пыток и похищений. «Обвинять Ассанжана в шпионаже за эту работу - это значит в будущем ставить под большую угрозу СМИ, журналистику», — убежден Делуар.

На сайте »Репортеров без границ» предлагается подписать петицию против экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозить 175 лет тюрьмы.