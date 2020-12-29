«Репортеры без границ»: в 2020 году в мире убили 50 журналистов

Как минимум 50 журналистов и других сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни в связи с их профессиональной деятельностью. Это следует из второй части отчета правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) об уровне свободы слова в мире, обнародованной во вторник, 29 декабря.

По данным RSF, большинство журналистов, погибших в 2020 году, были убиты из-за того, что они писали о коррупции, организованной преступности и загрязнении окружающей среды. Самыми опасными для журналистов странами, с точки зрения правозащитников, в текущем году были Мексика, Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан.

«Целью подобных преступлений является не только их непосредственная жертва. Убийство каждого журналиста - это нападение на право всех людей получать независимую и свободную информацию», - заявил официальный представитель «Репортеров без границ» Михаэль Редиске (Michael Rediske), комментируя выводы доклада, охватывающего период с 1 января по 15 декабря 2020 года.

Убийство иракского оппозиционного блогера Рухолла Зама, произошедшее 12 декабря, стало первой приведенной в исполнение казнью журналиста за последние 30 лет, отмечается в докладе «Репортеров без границ».

По данным организации, две трети сотрудников СМИ, погибших в период с 1 января по 15 декабря 2020 года, умерли вне регионов конфликтов. При этом лишь один журналист погиб за пределами своей родины.

В общей сложности за последние 10 лет в мире из-за их журналистской деятельности были убиты как минимум 937 человек. В 2019 году этих жертв, по данным организации «Репортеры без границ», было 53.

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