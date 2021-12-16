«Репортеры без границ» заявили о 488 сотрудниках СМИ, находящихся за решеткой

«Репортеры без границ» заявляют о 488 журналистах и сотрудниках СМИ, находящихся за решеткой в связи с профессиональной деятельностью.

Из ежегодного отчета о злоупотреблениях следует, что число задержанных журналистов за год выросло на 20%. По данным RSF, в тюрьмах находится 60 журналисток — это рекордное число в истории.

«Этот исключительный рост числа незаконных задержаний в основном связан с тремя странами: Бирмой, где хунта силой захватила власть первого февраля 2021 года; Беларусью, которая захлебнулась в репрессиях после спорного переизбрания Александра Лукашенко в августе 2020 года; и Китаем, где Си Цзиньпин ужесточает контроль над специальным административным районом Гонконг, когда-то считавшимся образцом свободы слова для всего региона», — говорится в документе.

Отмечается также, что в этом году убитыми числятся 46 журналистов — это тоже своеобразный рекорд. Лишь в 2003 году число убитых журналистов было меньше 50, по данным организации ведущей отчётность с 1995 года.