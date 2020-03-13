«Репортёры без границ» создали библиотеку в Minecraft

Международная организация «Репортеры без границ» ко Всемирному дню борьбы с киберцензурой (его празднуют 12 марта) запустила онлайновую библиотеку с журналистскими текстами, которые не прошли цензуру. В эту библиотеку можно попасть с помощью виртуального конструктора Minecraft — одной из самых популярных игр в мире.

Пользователь скачивает здание библиотеки, заходит в игру и попадает на остров длиной около километра. Там находится библиотека с текстами, написанными журналистами со всего мира. В библиотеке есть отдельные секции с материалами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии.

Россия представлена материалами сайта «Грани.ру», который в 2014 году заблокировали на основании решения Генпрокуратуры. Власти тогда так и не объяснили, какие именно материалы стали причиной блокировки.

На создание виртуальной библиотеки ушло три месяца.

По мнению «Репортеров без границ», Minecraft — наиболее подходящая площадка для запуска подобных проектов. Во многих странах власти блокируют доступ к новостным сайтам, изымают газеты и журналы. Представители организации уверены, что в таких условиях у молодого поколения нет возможности составить собственное мнение об окружающем мире. При этом запустить Minecraft и получить доступ к запрещенным журналистским материалам в 2020 году можно практически откуда угодно.