Комитет ГД отклонил проект об исключении ответственности за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вынес отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что проект ранее не поддержали российское правительство и Верховный суд:

Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах» интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию документа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, поддержала проект.