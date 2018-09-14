Главный редактор издания Republiс Максим Кашулинский покинет свой пост

Максим Кашулинский объявил на своей странице в Facebook, что 12 октября 2018 года покинет пост главного редактора издания Republic. Он останется редакционным директором компании и параллельно займется другими проектами.

Новый главный редактор пока не найден, уточнил Кашулинский. Он занимал должность главреда Republic в 2014-2016 годах (тогда проект назывался Slon), затем передал свой пост Ирине Малковой из РБК и летом 2017 года после ее ухода снова стал главным редактором.

В августе 2018 года «Медуза» рассказала о том, что инвестор Republic Александр Винокуров сообщил сотрудникам о финансовом кризисе и предложил измерять работу «эффективностью». Несколько работников проекта тогда решили покинуть издание.

Фото: Facebook