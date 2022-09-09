Republic* отказался от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ

Главный редактор Republic* Дмитрий Колезев объявил, что с 1 сентября действие свидетельства Роскомнадзора у издания прекращено. Теперь ООО «Москоу диджитал медиа»*, внесенное в реестр иностранных агентов, больше не является издателем Republic*. Скоро медиа перестанет маркировать страницы сайта и другие сообщения как материалы, распространенные «иностранным агентом».

«Republic*, конечно, продолжает работать. Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-иноагентов, более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав.

Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счет денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает», — написал Колезев.

Напомним, министерство юстиции РФ внесло ООО «Москоу диджитал медиа»* — учредителя Republic* — в реестр СМИ-иноагентов 15 октября.

* Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента