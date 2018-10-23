Главред Republic рассказал о реорганизации издания

Интернет-издание Republic запустит около восьми журналов, преобразовав портал в сообщество редакционных коллективов, сообщил главный редактор издания Максим Кашулинский на своей странице в Facebook:

Мы ищем в Republic главного редактора журнала о политике/обществе. Звучит странно, да? Но мы действительно делаем Republic сообществом журналов/редакционных коллективов. Есть журнал “Будущее”, пишущий о науке, технологиях и трансформации мира. Есть журнал “Мнения”, работающий с лучшими российскими публицистами, экономистами, политологами. “Деньги” – журнал об экономике и бизнесе. И так далее. Всего таких журналов/направлений будет cемь-восемь.

Он уточнил, что у журналов будут общие фотослужба, корректоры, бухгалтерия и smm-продвижение.

Первые четыре месяца новые журналы будут получать бюджет для выпуска 15-20 материалов в месяц. Деньги от подписчиков будут распределены между редакторами и авторами журналов в зависимости от того, что подписчики будут читать.

В сентябре Кашулинский сообщал об уходе с поста главного редактора Republic. Он подчеркивал, что останется в должности редакционного директора Republic.

В августе инвестор и гендиректор Republic Александр Винокуров сообщал сотрудникам о финансовом кризисе в компании и предлагал сократить оклады руководства редакции до 60 тысяч рублей.

Republic — российское интернет-издание, основанное в 2009 году. До ноября 2016 года сайт назывался Slon.