ФОМ: россияне предпочитают «ВКонтакте» и WhatsApp

Россияне чаще всего пользуются социальной сетью «ВКонтакте» и мессенджером WhatsApp, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Участники опроса могли назвать любое количество используемых соцсетей и мессенджеров.

Отвечая на вопрос «Какими социальными сетями вам приходилось пользоваться за последние два-три месяца?», респонденты назвали «Вконтакте» (41 %), «Одноклассники» (33 %), Instagram (21 %), Facebооk (10 %), Мой мир на Mail.ru (5 %) и Twitter (4 %). При этом 37 % россиян заявили, что не пользуются соцсетями.

Среди мессенджеров, которыми опрошенные россияне пользуются чаще всего, были названы WhatsApp (44 %), Viber (26 %), Skype (15 %), Telegram (8 %), Messenger от Facebook (3 %), ICQ (1 %). О том, что не пользуются мессенджерами, заявили 42 % россиян.

Иллюстрация: shutterstock.com