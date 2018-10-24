Как россияне относятся к журналистам

Соловьев, Малахов и Познер – самые авторитетные журналисты России, а телевизор остается главным источником информации. Но обо всем по порядку.

Исследовательская группа ЦИРКОН и фонд «Медиастандарт» опросили более полутора тысяч россиян, чтобы выяснить, как они относятся к профессии журналиста.

И опасна, и трудна

Две трети наших соотечественников полагают, что журналистика – уважаемая и престижная профессия. Еще больше граждан считают необходимой для работы журналиста специальную квалификацию и рассматривают эту деятельность как трудную и небезопасную (84 % и 81 % соответственно).

При этом, несмотря на высокую оценку профессии, только половина респондентов думают, что она высокооплачиваема. А безоговорочно доверяют журналистам и того меньше – всего 17 %.