Как россияне относятся к журналистам

ЖУРНАЛИСТ прочитал исследование ЦИРКОНА и «Медиастандарта» и пересказывает самое главное
Соловьев, Малахов и Познер – самые авторитетные журналисты России, а телевизор остается главным источником информации. Но обо всем по порядку.
Исследовательская группа ЦИРКОН и фонд «Медиастандарт» опросили более полутора тысяч россиян, чтобы выяснить, как они относятся к профессии журналиста.
И опасна, и трудна
Две трети наших соотечественников полагают, что журналистика – уважаемая и престижная профессия. Еще больше граждан считают необходимой для работы журналиста специальную квалификацию и рассматривают эту деятельность как трудную и небезопасную (84 % и 81 % соответственно).
При этом, несмотря на высокую оценку профессии, только половина респондентов думают, что она высокооплачиваема. А безоговорочно доверяют журналистам и того меньше – всего 17 %.
Знать, уметь, входить
Красиво и грамотно писать, следовать этике, уметь работать с разными типами информации и создавать мультимедийные форматы — основные требования, которые выдвигают к журналистам россияне и они сами. А вот образование по специальности «журналист» считают обязательным 79 % участников массового опроса и только 13 % профессиональных журналистов.
Членство в профессиональных сообществах также стало важным элементом статуса журналиста с точки зрения населения (46 %) и совсем несущественным для журналистов, 81 % которых считают это излишеством.
Честные и наглые
Образ российского журналиста в массовой аудитории выглядит очень даже симпатично. В глазах большей части публики им свойственны смелость, чувство юмора, упорство, самоотверженность и даже честность. Эти качества отметили более 50 % респондентов. Единственное отрицательное качество, которое приписывает журналистам большая часть опрошенных – наглость и назойливость.
Алчность, продажность, цинизм и беспринципность отметили как несвойственные для представителей профессии более 35 % населения. Но и независимостью и альтруизмом журналисты, по их мнению, не отличаются.
Шоу не должно продолжаться
Россияне ставят на первое место принципы традиционной журналистики, а не «новых медиа». Авторы опроса предложили им выбрать одно из двух альтернативных мнений в трех парах суждений. Большинство предпочло правдивость и полноту освещения информации ее оперативности и увлекательности. Выбор между авторской позицией и объективностью оказался не столь однозначен — респонденты разделились на два почти равных лагеря.
Информатор и комментатор — важные, но не единственные роли журналистов, по мнению россиян. Работники СМИ должны также критиковать власти, распространять различные мнения о проблемах, помогать людям и просвещать их.
Пропаганда и развлечение оказались внизу списка — эти функции отметили менее 10 % населения.
Птица-тройка
Тем любопытнее выглядят результаты следующей части опроса. С большим отрывом самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Владимир Соловьев (11,1 %), Андрей Малахов (8,2 %) и Владимир Познер (7,2 %). При этом половина участников вовсе не смогли никого назвать.
Другие отрасли оказались гораздо менее персонифицированными: среди интернет-журналистов самым авторитетным стал Юрий Дудь (0,7 %), о радийщиках вспомнили опять в лице Владимира Соловьева, а из представителей печатных СМИ респонденты отметили Дмитрия Быкова (0,2 %).
Доверчивые глаза народа
Самому персонифицированному виду СМИ население доверяет больше, чем остальным. Лидер доверия среди каналов информации о событиях в стране и мире — передачи российского государственного телевидения (63 %). Государственным прессе и радио доверяют всего 16 % и 10 % опрошенных, а интернет в качестве источника общественно-политической информации чуть опередил печатные СМИ (18 %). Хотя еще несколько лет назад он уступал прессе по уровню доверия среди россиян.
В целом соотечественники неоднозначно оценили степень своего доверия современным журналистам, разделившись на три примерно равные группы: скорее доверяющих, скорее не доверяющих и не определившихся («когда как»).
Сиди и смотри
Наиболее распространенным информационным каналом ежедневного использования для россиян также осталось телевидение: ежедневно телепередачи смотрят 69 % респондентов. Причем потребляют в основном новости (58 %), фильмы (56 %) и познавательные передачи (30 %). На последнем месте в рейтинге — реалити-шоу (6 %), мультфильмы (8 %) и телеигры (3 %).
Интернет почти догнал телевизор — им ежедневно пользуются 60 % опрошенных. А вот пресса и радио сильно отстают. Радио в ежедневном режиме слушает всего треть населения, большинство их них — водители и офисные работники. А бумажную прессу читает лишь каждый десятый россиянин, еще 9 % читают ее в электронном виде.
Виляют, но влияют
Еще одна тема опроса — влияние журналистов на жизнь страны. 41 % опрошенных считают, что оно положительное, 30 % — утверждают, что его вовсе нет, а еще 12 % считают, что журналисты негативно влияют на общество. Оптимистов оказалось больше среди тех, кто знает журналистов лично и доверяет как СМИ в целом, так и государственным медиа в частности.
Несем не чушь, а ответственность
Перед кем в первую очередь должны нести ответственность журналисты? Представления населения и журналистов по данному вопросу кардинально разнятся. Респонденты не считают, что журналист должен отвечать перед самим собой, в то время как сами журналисты считают такую ответственность не менее важной, чем перед всем обществом. 71 % журналистов считают, что должны отвечать перед своей аудиторией, и только 35 % россиян считают так же.
В отношении власти мнения населения и журналистов тоже разошлись – лишь 3 % журналистов считают, что должны нести ответственность перед ней ответственность, в то время как такого мнения придерживается каждый пятый респондент.
Однако и россияне, и профессиональное сообщество сходятся в том, что журналисты должны нести ответственность прежде всего перед обществом (82% и 79% соответственно).