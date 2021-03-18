Наступление на журналистов по всему миру идет давно. Результат зависит от сопротивления

Происходящее комментирует генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес
Авторитетная международная организация «Артикль 19» (статья 19 Всеобщей декларации прав человека утверждает право на свободу выражения мнений и свободное распространение информации) подготовила очередной глобальный обзор состояния свободы выражения мнений и свободы слова в мире. Основной вывод: 51% населения планеты живет в ситуации «кризиса» в данной области, это худший показатель за последние 20 лет.
Хуже всего, согласно результатам доклада, дело обстоит в странах с большим населением: Китае, Индии, Турции, России, Бангладеш. В США и Танзании также отмечен резкий спад свободы выражения мнений. Ухудшение ситуации наблюдается практически во всем мире в последние 10 лет, правовые угрозы в отношении независимых голосов вызывали тревогу все эти годы, однако в 2019-м ограничения достигли штормового уровня в связи с реакцией на прокатившиеся по многим странам протесты, блокировкой интернет-ресурсов и ростом преследований журналистов и правозащитников.
По сравнению с предыдущим годом протестная активность выросла более чем вполовину, публичные акции прошли в 71% стран мира, агрессия по отношению к протестующим и журналистам выросла на 106%, во многих странах применялись исключительно жестокие методы. 2020 год 250 журналистов встретили за решеткой, из них 98% — у себя на родине. Большинство — в Китае, Турции, Саудовской Аравии, Египте, Эритрее, Вьетнаме и Иране. Белорусский материал 2020 года не вошел в исследование. Были убиты 57 журналистов, большинство виновных не понесли наказания.
Уровень безнаказанности преступлений в отношении журналистов вырос на 90%. Блокировки интернета исчисляются сотнями случаев. Эти тенденции продолжились в 2020-м, трендом 2020 года стало распространение дезинформации онлайн и офлайн.
Пандемия во многом определила характер законотворческой деятельности многих стран, во главу угла были поставлены безопасность и выполнение условий, необходимых для преодоления вируса. Ограничительные законы и меры временного характера были приняты во многих странах мира, в том числе усилена борьба с фейками, усилен контроль, частично ограничены гражданские права. Вызванный пандемией экономический кризис отрасли ухудшил положение журналистов, особенно фрилансеров.
Профессиональные организации забили тревогу еще весной: временные ограничения, по их мнению, могли остаться надолго, и власти могут попытаться ограничить права граждан и общества на свободу информации и неприкосновенность частной жизни. Европейская и Международная федерации журналистов регулярно публиковали данные мониторинга ситуации, поддерживали усилия национальных профсоюзов и ассоциаций в защиту прав на свободу слова и независимую информацию, призвали международное сообщество и ЕС принять специальные документы по защите журналистов и свободы слова. Главный аргумент профессиональных организаций: согласно международному праву, во всех спорных случаях, в том числе в случае конфликта права общества знать правду и права государственных и ведомственных интересов защищать свои позиции, признается приоритет общественного интереса. Это зафиксировано во всех документах и хартиях, этических кодексах и законодательстве. Время пандемии обострило этот конфликт.
Конкретный пример — закон Франции, допускающий сокрытие данных о полицейских, разгоняющих протестные акции (очень похожий на наш, принятый в декабре Госдумой), противоречащий ряду других законодательных актов и последнему решению ЕС о защите прав журналистов.
Происходящее комментирует генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.
НОВЫЙ ЗАКОН ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕНЗУРУ
Общественный интерес требует отмены ведомственных ограничений
РИКАРДО ГУТЬЕРРЕС, генеральный секретарь ЕФЖ:
9 декабря Франция в числе других стран-членов ЮНЕСКО присоединилась к Гаагской декларации, утверждающей дополнительные меры по обеспечению безопасности журналистов. В те же самые дни партия президентского большинства во Франции обсуждала закон о глобальной безопасности, один из наиболее репрессивных в Европе с точки зрения отношений прессы и полиции.
Проект закона был поддержан правой и ультраправой оппозицией, он предусматривал также внесение поправок в закон о свободе печати (от 29 июля 1881 года) и вводил новые наказания: лишение свободы сроком на один год и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение «любыми средствами на любом носителе» изображения лица или любого другого элемента, позволяющего идентифицировать полицейского или жандарма, которые исполняют свои обязанности с предполагаемой целью нанесения ущерба его физической или психологической неприкосновенности. На практике эти законодательные инициативы позволят задержать любого журналиста, который ведет прямой эфир или фотографирует полицейскую операцию, проходящую в общественном пространстве, помещать его под стражу и отправлять в суд. Французские журналистские союзы (их три), с которыми авторы проекта его не обсуждали, создали координационную группу, в которую также вошли представители «Международной амнистии», Французской лиги прав человека. Группа требует удаления из текста наиболее противоречивых статей. Каждую субботу в стране проходят демонстрации против закона, свидетельствующие о мобилизации граждан. Цель протестов, в которых принимают участие не только журналисты, — защитить право французов на доступ к информации. Запрет журналистам выполнять их миссию в тот момент, когда обстановка в ходе демонстрации накаляется, противоречит духу свободы слова, это типичная практика тоталитарных режимов.
В конце 2020 года был опубликован также проект политики национальной безопасности министра внутренних дел Жеральда Дарманина. В нем содержатся новые инструкции для жандармов и полиции: в частности, как только полицией отдан приказ разойтись, журналисты должны покинуть место демонстрации. Предполагается также, чтобы полиция различала «настоящих» и «ложных» журналистов, «настоящим» разрешается носить защитное снаряжение — противогазы, каски, наколенники. Это требование противоречит трудовому кодексу.
В ежегодном докладе платформе Совета Европы по защите журналистов Франция в 2020 году заняла одно из первых мест среди «стран, требующих пристального наблюдения» наравне с Венгрией, Россией и Турцией. Причина — полицейский произвол. В демократических государствах принято решать подобные проблемы путем переговоров. Так поступили в Нидерландах в 2018 году. В Германии Европейский центр свободы прессы в партнерстве с ЕФЖ и европейской конфедерацией профсоюзов разработал Кодекс отношений полиции и прессы. Франция не должна игнорировать такую практику.