Наступление на журналистов по всему миру идет давно. Результат зависит от сопротивления

Конкретный пример — закон Франции, допускающий сокрытие данных о полицейских, разгоняющих протестные акции (очень похожий на наш, принятый в декабре Госдумой), противоречащий ряду других законодательных актов и последнему решению ЕС о защите прав журналистов.

Происходящее комментирует генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

НОВЫЙ ЗАКОН ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕНЗУРУ

Общественный интерес требует отмены ведомственных ограничений

РИКАРДО ГУТЬЕРРЕС, генеральный секретарь ЕФЖ:

9 декабря Франция в числе других стран-членов ЮНЕСКО присоединилась к Гаагской декларации, утверждающей дополнительные меры по обеспечению безопасности журналистов. В те же самые дни партия президентского большинства во Франции обсуждала закон о глобальной безопасности, один из наиболее репрессивных в Европе с точки зрения отношений прессы и полиции.

Проект закона был поддержан правой и ультраправой оппозицией, он предусматривал также внесение поправок в закон о свободе печати (от 29 июля 1881 года) и вводил новые наказания: лишение свободы сроком на один год и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение «любыми средствами на любом носителе» изображения лица или любого другого элемента, позволяющего идентифицировать полицейского или жандарма, которые исполняют свои обязанности с предполагаемой целью нанесения ущерба его физической или психологической неприкосновенности. На практике эти законодательные инициативы позволят задержать любого журналиста, который ведет прямой эфир или фотографирует полицейскую операцию, проходящую в общественном пространстве, помещать его под стражу и отправлять в суд. Французские журналистские союзы (их три), с которыми авторы проекта его не обсуждали, создали координационную группу, в которую также вошли представители «Международной амнистии», Французской лиги прав человека. Группа требует удаления из текста наиболее противоречивых статей. Каждую субботу в стране проходят демонстрации против закона, свидетельствующие о мобилизации граждан. Цель протестов, в которых принимают участие не только журналисты, — защитить право французов на доступ к информации. Запрет журналистам выполнять их миссию в тот момент, когда обстановка в ходе демонстрации накаляется, противоречит духу свободы слова, это типичная практика тоталитарных режимов.