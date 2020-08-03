Республиканцы намерены провести предвыборный съезд без журналистов

Американская Республиканская партия собирается провести собрание, которое впервые в истории США будет закрыто для прессы – сообщает CNN.

На этом съезде республиканцы планируют официально выдвинуть кандидатуру Дональда Трампа от партии на выборы президента США 2020 года. Предвыборный съезд должен пройти с 21 по 24 августа в штате Северная Каролина, город Шарлотт.

Решение закрыть собрание партии для журналистов чиновники объясняют эпидемией коронавирусной инфекции и необходимостью социального дистанцирования. Но ограничения, введённые губернатором штата, коснулись не только прессы, но и членов Республиканской партии. На мероприятии сможет присутствовать только шестая часть всех делегатов.

На данный момент заседание собрания и голосование за кандидатуру Трампа собираются проводить в прямом эфире.

Окончательное решения о проведении съезда без прессы ещё не приняли. По словам представителя Республиканской партии, в случае изменения местных санитарных норм и правил, количество людей, допущенных на мероприятие, может увеличиться. Более того, сам съезд ещё могут перенести или отменить. Как пишет CNN, планы партии неоднократно менялись из-за коронавируса, поэтому в будущем возможны новые изменения.