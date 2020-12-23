ВЦИОМ подвел итоги года в сфере медиа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2020 год и чего они ждут от 2021-го.

Медиа-2020

Самыми популярными телепередачами в 2020 году стали сразу три программы телеканала «Россия-1»: «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (по 6% соответственно) и «60 минут» (5%). В пятерку лидеров вошли программа телеканала НТВ «ДНК» и программа «Первого канала» «Мужское и женское» (по 3% соответственно).

В топ самых популярных YouTube-каналов 2020 года вошли «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%).

Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь, Ольга Скабеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров (они набрали по 2%).

СМИ года, по версии россиян, стали «Первый канал» (9%), «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%).

Слово года

ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2020 года. Ими стали: коронавирус (61%), поправки к Конституции (29%), третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).