Итоги 2021 года для российской журналистики

Подходит к концу 2021 год, который во всех смыслах был тяжелым, а по многим показателям даже плохим для российской журналистики. Главной новостью стали объявления о присвоении СМИ статуса «иноагента», обыски у журналистов, закрытие интересных и получивших широкую известность медиапроектов, отъезд из России журналистов, редакторов, издателей, опасавшихся преследований на родине.

Но российские медиа и журналисты весь год продолжали работать, несмотря на риски, вызванные ужесточением информационной политики и эпидемиологическими условиями. Они создавали креативные проекты, осваивали новые технологии и продолжали верить, что темные времена обязательно закончатся. Оглянувшись на год уходящий, ЖУРНАЛИСТ попытался подвести итоги деятельности российских журналистов.

• Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира.

• Наталья Синдеева, гендиректор телеканала «Дождь»* и фотограф Дмитрий Марков стали лауреатами премии «Камертон» имени журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

• Премией «Золотое перо России», учрежденной Союзом журналистов России, были награждены: Антон Верницкий, журналист «Первого канала», освещавший работу медработников в «красной зоне» инфекционной больницы, Дмитрий Голованов, руководитель Бюро журналистских расследований «Факт» из Красноярска за журналистские расследования, журналист из Махачкалы Аликбер Абдулгамидов за публикации об общественно-политической жизни, культуре и традициях Дагестана и другие.

• Звание «Легенда журналистики» получили Виктор Лошак, директор по стратегии издательского дома «Коммерсант», Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты «Комсомольская правда», Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов.

• В спецноминации СЖР «Лучший медиаменеджер года» лауреатами стали Михаил Нелюбин , гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») и Мария Картуз, директор РИЦ «ТАСС-Урал».

• Специальные призы «За профессиональное мастерство» получили редакции телеканала RT и газеты «Труд», Мария Волконская, главный редактор «Крымской газеты», Софья Киреева, журналист газеты «Красная Печора» (Республика Коми), Антон Стуликов, секретарь Союза журналистов России и другие.

• Лауреатами премии «Редколлегия» стали: Ольга Мутовина («Люди Байкала»), Екатерина Котрикадзе (телеканал «Дождь»*), Лилия Яппарова (Meduza*), Саша Сулим («Редакция»), Мария Борзунова («телеканал «Дождь»*), Илья Азар, Анна Артемьева («Новая газета»), Ирина Кравцова (Meduza*), Олеся Герасименко (Русская служба Би-би-си), Юлия Дудкина, Лиза Миллер, Михаил Зеленский («Холод»), Ирина Тумакова («Новая газета»), Риза Хасанов, Арден Аркман («Новая газета»), Мария Карпенко («Холод»), Елена Костюченко, Юрий Козырев («Новая газета»), Кирилл Руков («База»), Наталья Сокольникова ««Люди Байкала»), Катя Аренина («Важные истории»*), Анастасия Куц, Татьяна Колобакина, Герман Нечаев, Никита Кучинский («Проект**», DOXA), Денис Сивков, Макар Терешин, Сергей Карпов («Такие дела», «ПОЛЕ»), Елена Милашина («Новая газета»), Анастасия Якорева (Meduza*), Светлана Рейтер, Александр Ершов, Фарида Рустамова (Meduza*), Роман Доброхотов (The insider*), Алеся Мароховская*, Иван Голунов («Важные истории», Meduza*), Дарья Саркисян (Meduza*), Лилия Яппарова, Денис Дмитриев, Алексей Ковалев, Михаил Маглов (Meduza*), Дмитрий Дурнев («Проект**»).

• В Общественной коллегии по жалобам на прессу было рассмотрено 13 жалоб, из них 9 — по региональным СМИ, и 4 – по федеральным СМИ.

• Вышли в свет книги о журналистике:

Эдуард Сагалаев «Когда журналисты были свободны»: Эксмо.

Ева Меркачева «Град обреченных: Честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных»:|Альпина Паблишер.

Николай Кононов «Я редактор»: МИФ.

Евгения Волкунова («Такие дела») «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета».

• Закону «О СМИ» исполнилось 30 лет. С 1991 г. ведет свой отсчет свобода слова в России.

• Вопрос журналиста «Эха Москвы» Максима Курникова об убийствах Немцова и Политковской, заданный Владимиру Путину на пресс-конференции, многие оценили как хороший вопрос. Он явно войдет в зачет российской журналистике.

Несмотря на то, что заниматься журналистикой в России сегодня сродни безумию, многие журналисты не уходят из профессии: проводят расследования, пишут острые материалы, а еще организуют краудфандинговые кампании и даже разрабатывают эмблемы и одежду. Так, бренд Friend Function в коллаборации с Meduza* выпустили специальную коллекцию «Пресса» для тех, «кто верит в свободу слова, и для тех, кто хочет проявить солидарность с независимыми российскими журналистами». А это хороший знак того, что «…следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца, ибо, сколько вьюге ни кружить, недолговечны ее кабала и опала». Пусть 2022 год начнется и пройдет под этим девизом.

*Внесены в реестр иноагентов

**Внесен в реестр запрещенных в России организаций