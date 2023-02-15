Обычная хорошая погода: немного солнца и чуть-чуть дождя

Конец года — по давней традиции время итогов, анализа и прогнозов. Время актуализировать свои цели и задачи, скорректировать стратегии, увидеть общую картину жизни… Медиаиндустрия не исключение. Сразу спойлер (или это очевидность): 2022 год был, пожалуй, одним из самых сложных для медиасферы за последние десятилетия.

Не будем следовать традициям датского Saxo Bank, который дает «шокирующие прогнозы» о будущем рынков, но скажем прямо, что в связи с уходом из России крупных рекламодателей и форматов (ушли два главных, позволявших строить охваты — баннер на главной странице «Яндекса» и YouTube) рынок (и в том числе рынок прессы) претерпит существенные изменения.

Реклама — двигатель…

В отрасли, конечно же, обсуждаются потери рекламного рынка, который является основным драйвером всей остальной цепочки — от полиграфии до киосков печати и ритейла. Но несмотря ни на что рекламщики, самая оптимистичная часть сообщества, от следующего года ожидают рост на 6,3%. Один из главных потенциалов роста — сотрудничество рекламного рынка с отечественными брендами.

Пока же можно констатировать, что за год существенно снизились рекламные бюджеты компаний топливо-энергетического сектора, металлургии; почти полностью отказывается от размещения рекламы финансовый сектор. В 2-4 раза режут бюджеты рекламодатели из сегментов недвижимости, развлекательных услуг (выставки, концерты и другие), туризма и других. Меньше (всего на 5-10%) сокращают рекламу государственные учреждения, компании, предоставляющие образовательные услуги и услуги по подбору персонала.

В итоге объем рекламы в прессе, по разным оценкам, снизится на 25-30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Но последнее слово, как всегда, за комиссией экспертов АКАР, которая подведет итоги года по объемам рекламы в средствах ее распространения весной. И вдруг они нас обрадуют (как это случилось в начале 2022 года — по данным АКАР, рекламные доходы газет и журналов увеличились на 2% по сравнению с 2020 годом). Будем ждать.