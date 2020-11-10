Ежегодный чекап для региональной редакции

ЖУРНАЛИСТ запускает новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и социальных сетей региональных и корпоративных изданий, где, помимо знака отличия, предлагает детальный аудит и рекомендации под индивидуальные запросы. На сайте zolfondsite.ru вы можете найти пример такого чекапа (проверки), а в журнале мы рассказываем о важности каждого пункта для деятельности редакции на цифровых платформах.

В качестве «лабораторной мыши» мы выбрали газету «Диалог» города Камышина Волгоградской области, потому что она похожа на участников ежегодного конкурса «Золотой фонд прессы». Помимо газеты издания развивает сайт без открытого счетчика статистики и 4 аккаунта в социальных сетях, из которых в Twitter всего 7 подписчиков.

Концепция

Начинаем разбор с главного — миссии, ценностей, послания человеку. Дело в том, что основа доверия современной аудитории к медиа, тем более, в Интернете, связана с открытой позицией издания и его очевидным форматом. И если в печатном формате и даже на сайте можно смириться с отсутствием четко прописанной миссии, то в социальных сетях описание группы или шапка профиля служат ориентиром как для подписчиков, так и рекламодателей.

Описание аккаунтов на площадках «ВКонтакте» и «Одноклассники» совпадает и сводится к обозначению профиля деятельности: «Новости Камышина и Камышинского района. Наш сайт http://dialog1918.ru/».

Даже если издание посвящено в целом городским новостям и не имеет особого месседжа, можно указать на тесную связь редакции с городом и его жителями. Например:

Мы знаем все о жизни Камышина и каждый день сообщаем все самое важное и интересное. «Диалог» — это место, где общаются горожане и рассказывают о своих проблемах и радостях.

Аудитория

Часто журналисты небольших изданий говорят, что знают свою аудиторию в лицо, что всегда можно выйти на улицу и столкнуться с читателем, который тут же задаст вопрос. С этим мы не спорим, но вряд ли при этом подписчик честно и подробно расскажет вам, когда, почему и с какого гаджета он посетил ваш ресурс. Для этого мы смотрим и сравниваем статистику через сервисы Popsters, SimilarWeb, Jagajam, Alexa, Megaindex, Яндекс ИКС и другие, если издание не делится внутренней статистикой Google или Яндекс.Метрики.