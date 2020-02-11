Reuters и компания Synthesia представили тестовую версию новостного продукта с дипефейками

Reuters и компания Synthesia, специализирующаяся на разработках технологий искусственного интеллекта, представили тестовую версию новостного продукта с дипефейками.

Например, система собирает данные о футбольных матчах (счёт и информацию о прочих событиях), формирует новость, берёт заранее отснятые кадры со стадионов и с ведущими эфира и, используя алгоритмы дипфейков, накладывает голос и мимику на лицо телеведущего, который якобы произносит текст новости.

И таким образом, редакции смогут параллельно вести «прямые» трансляции выпусков спортивных новостей, используя минимум ресурсов (как минимум, без реальных телеведущих).