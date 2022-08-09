Reuters предлагает стипендию для начинающих журналистов-расследователей

Агентство Reuters и Даремский Университет открыли прием заявок на получение стипендии Гарри Эванса в области журналистских расследований. Стипендия дает возможность начинающему журналисту пройти стажировку от шести до девяти месяцев в Даремском университете, работая над расследованием в редакции Reuters в Лондоне и получая помощь наставников.

Дедлайн подачи заявок — 15 августа.

Стипендиат также получит доступ к академическим и исследовательским ресурсам Даремского университета.