Reuters сокращает сотрудников в России

Руководство информационного агентства Reuters объявило о сокращении сотрудников в российском подразделении. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, близких к агентству.

По данным источников газеты, компания проводит оптимизацию по всему миру. Она изучила спрос на новостные материалы и решила сократить сотрудников тех отраслей, новости которых не пользуются спросом у покупателей информации. Так, Reuters решил, что новости про президента Владимира Путина в том формате, который применяет Reuters, не пользуются спросом у западных покупателей. Сокращают также переводчиков и часть технического персонала.

Бюро в России и странах СНГ включает в себя подразделения в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и на Украине. Вних тоже могут пройти сокращения. Как указано на сайте Thomson Reuters, в России и странах СНГ работают около 300 сотрудников:

Представитель Thomson Reuters отметил, что агенство продолжит производить в России новости на английском и русском языках:

Мы уверены, что изменения, которые мы сейчас производим, сохранят наши сильные позиции в двуязычных новостях, позволят повысить нашу эффективность, расширить число услуг и производить более качественную журналистику — эксклюзивы, исследования и инсайды, которые так ценятся нашими клиентами.

Reuters — одно из старейших информационных агентств в мире, оно было основано еще в девятнадцатом веке в Великобритании. Оно поставляет информацию как другим СМИ, так и аналитикам, финансистам и отдельным компаниям. В 2008 году основным владельцем агентства стала медиагруппа Thomson. Объединенная компания с тех пор называется Thomson Reuters.

1 октября Thomson Reuters завершил продажу контрольного пакета в своем подразделении Financial&Risk инвестфонду Blackstone Group, сообщало Reuters. Blackstone Group — крупнейший в мире инвестиционный фонд, управляет активами на $439 млрд. Осенью фонд заявлял, что к 2026 году намерен довести активы под управлением до $1 трлн.

Financial&Risk будет переименован в Refinitiv, а Reuters News останется подразделением Thomson Reuters. В последнее время клиентская база Thomson Reuters сокращается, сделка должна помочь развитию бизнеса компании, пишет Reuters.

После сделки Thomson Reuters начал проводить масштабные сокращения сотрудников по всему миру: в начале ноября компания закрыла подразделение в Нью-Йорке, специализировавшееся на создании и продаже юридической информации. Сколько человек пришлось сократить в рамках реорганизации, представители компании не раскрывали. Нью-Йоркский департамент труда агентство предупредило о том, что компания сократит 304 человека: сокращения начнутся с февраля и закончатся в сентябре 2019 г. Также компания объявила о сокращениях штата в европейских подразделениях, в частности, в Германии. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала эти сокращения беспрецедентными за всю историю работы Reuters в Германии. В Италии сократили 16 из 55 сотрудников. В течение нескольких дней они бастовали против таких массовых сокращений.

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