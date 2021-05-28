Reuters решило отложить ввод платного доступа на свой сайт

мая 28, 2021

Руководство Reuters приняло решение отложить ввод платного доступа на свой сайт.

Изначально пэйвол должен был появиться на ресурсе уже с 1 июня и стоить $34,99 в месяц, но сразу же после объявления этого решения выяснилось, что компания Refinitiv, у которой контракт с Reuters по поставке данных и новостях о финансовых рынках и которая обеспечивает новостное агентство суммой в $336 млн в год, написало письмо, где выступила против платного доступа. 

По мнению руководства Refinitiv, пэйвол нарушает соглашение между компаниями и повлечет финансовые потери.

Таким образом, ввод пэйвола пока что отложен на неопределённый срок, но представитель Reuters заявил, что «компания продолжает развивать планы по превращению ресурса в платный подписной сервис».

Источник: MediaMedia
 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: