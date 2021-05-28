Reuters решило отложить ввод платного доступа на свой сайт

Руководство Reuters приняло решение отложить ввод платного доступа на свой сайт.

Изначально пэйвол должен был появиться на ресурсе уже с 1 июня и стоить $34,99 в месяц, но сразу же после объявления этого решения выяснилось, что компания Refinitiv, у которой контракт с Reuters по поставке данных и новостях о финансовых рынках и которая обеспечивает новостное агентство суммой в $336 млн в год, написало письмо, где выступила против платного доступа.

По мнению руководства Refinitiv, пэйвол нарушает соглашение между компаниями и повлечет финансовые потери.

Таким образом, ввод пэйвола пока что отложен на неопределённый срок, но представитель Reuters заявил, что «компания продолжает развивать планы по превращению ресурса в платный подписной сервис».