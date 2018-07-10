Двум журналистам Reuters предъявлено обвинение по делу о раскрытии гостайны

Суд Мьянмы обвинил двух журналистов Reuters в нарушении местного закона о гостайне. Как сообщает информационное агентство, его сотрудникам может грозить 14-летний тюремный срок. Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо работали над специальным репортажем о сотнях тысяч беженцев мусульман рохинджа, который был опубликован в начале 2018 года. Они покидают Мьянму, чтобы избежать преследований и насилия со стороны государства. Журналисты сообщили об убийстве как минимум 10 представителей рохинджа и рассказали о роли солдат и полицейских в гонениях.

По версии следствия, сотрудники СМИ в ходе журналистского расследования незаконно получили доступ к секретным государственным документам и использовали их в профессиональных целях. Сами репортеры себя виновными не признают. Президент и шеф-редактор Reuters Стивен Адлер назвал обвинения «необоснованными»:

Эти журналисты Reuters делали свою работу независимо и непредвзято, и нет никаких фактов или доказательств, указывающих на то, что они сделали что-то неправильно или противозаконно.

Представитель правительства Мьянмы отказался комментировать дело. Он заявил, что судебная система страны независима и дело будет рассматриваться в соответствии с законом.

Фото: Euronews.com