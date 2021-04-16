Reuters вводит пейвол

Руководство новостного агентства Reuters объявило, что теперь доступ к сайту обойдется пользователям $34,99 в месяц. Бесплатно же в месяц можно будет посмотреть не более 5 материалов.

Платные пользователи получат доступ к новым рубрикам и специальным проектам, которые запускаются «в ближайшие недели».

Цена вполне соответствует рыночной для такого уровня изданий: доступ к Bloomberg стоит те же $34,99, Wall Street Journal — $38,99 в месяц.

Главный по маркетингу в Reuters Джош Лондон сказал, что «этот шаг — самая большая цифровая трансформация [Reuters] за последние лет десять».

Сейчас почти половину дохода новостного агентства приносит продажа финансовых данных (проект Refinitiv).