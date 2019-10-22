Как мы продаем рекламу в интернете

Когда мне приходится читать лекции, я часто вставляю в презентацию свой любимый слайд — бегущего и истошно орущего хорька. Слушатели обычно смеются и фотографируют, но на деле смешного тут немного. Потому что это, в общем-то, отражение нашей с вами жизни. Редакторы медиа, зарабатывающие рекламой, как мы, согласятся: приходишь на работу — и пожалуйста, бежишь и орешь. И все-таки есть способы, которые позволяют немного выровнять ситуацию. Расскажу, что придумали мы. Может быть, вас выручат наши идеи.

ЕСЛИ ГДЕ‑ТО ЧЕГО‑ТО УБЫЛО

Объемы рекламы в газете падают. Ощутимо. Из разговоров с рекламодателями делаем выводы: им намного интереснее интернет. Это исключая крупных игроков: банки, автосалоны, торговые сети, которые рекламируются через агентства. Им важны эти привычные формы: большие макеты, рекламные тексты etc. Для них мы придумываем что-то интересное, например, нестандартные макеты (см. иллюстрацию) или нативные газетные проекты.

Но малый и средний бизнес — основные рекламодатели изданий, подобных нашему, — те прочно уходят в интернет. Или заказывают, экономя, «рамочки» на страницы частных объявлений. А это, понятно, не те объемы, не те деньги, которые помогут нам удержаться на плаву.

Как быть? Об этом мы думаем денно и нощно. Постоянно говорим на планерках, обсуждаем, экспериментируем, пробуем. Глубоко убеждена, что только постоянные эксперименты, смена форматов и форм, подходов позволят удержать внимание и клиентов, и читателей-потребителей рекламы.

У интернета есть потенциал роста. Год назад мы поставили себе цель выйти к концу 2019-го на стабильные 25 % от интернет-рекламы в пироге доходов от рекламы. Пока 15 %, и я знаю, почему мы еще не достигли своих цифр (одна из причин — банальная несобранность, так тоже бывает). Вместе с тем идет явный рост, особенно в части рекламы от социальных сетей. По сайту тоже стеклянный потолок пробит и есть куда расти.

СКОЛЬКО У НАС ДУШ