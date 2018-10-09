Обыкновенное чудо для необыкновенной редакции

Это было самым сложным — сломать систему. Я запретила людям говорить: «Я дам в газету…» Трудно, потому что за годы и годы все привыкли жить от верстки до верстки. Старый подход создавал проблемы: например, на выходные у нас ничего на сайте не выходило, потому что все выдано в газете, или же люди на пределе работали по вторникам и четвергам, а в остальные дни выдыхали и порой даже не писали, из-за чего верстались мы до ночи, а сайт по-прежнему «стоял».

С целью избавиться от этого мы начали по-другому фиксировать свои планы. Раньше в отделе была доска с расчерченными газетными полосами. Мы перенесли все записи в интернет, стали пользоваться Документами Google, и это принесло свои плоды: теперь свои задачи люди видят в режиме онлайн.

Но появилась другая проблема (в маленьких городах и редакциях, к сожалению, актуальная): личные смартфоны у сотрудников не настолько хороши, чтобы оперативно пользоваться всеми возможностями Google Docs.

Тогда, уже в этом году, мы вернули в отдел доску, но сейчас в сетке расписаны не газетные полосы, а дни недели: и мы записываем в квадраты все идеи, которые приходят нам в голову.

Тут же, на доске, редакционный календарь на квартал вперед — гениальное изобретение человечества, позволяющее не забывать о важных событиях, встречах, делах. Туда мы записываем все без исключения дела, связанные с датами. Например, узнали, что 15 августа сдадут мост после ремонта. Пишем. Или что срок для ремонта дорог в этом году — 25 сентября, допустим. Пишем. Или что в мэрии 11 сентября в 9.00 совещание. Пишем.

Мы разграничиваем планерки на брейнстормы и раздачу заданий. Одно никогда не перетекает в другое, так как сознание у людей в двух случаях работает по-разному. Сначала человек креативит, а потом переключается на исполнение. Совмещать нельзя: результат будет не таким, как нужно.

ПРО ПОДХОДЫ (КОРОТКОЕ)

Частая проблема маленького города и журналистов крошечной редакции: «Мне не о чем писать». Скажете: это не проблема для профессионала. На самом деле проблема и для профессионала. Ручаюсь за каждого в нашей редакции — все хорошо знают свое дело. Но как быть, если ничего не происходит, а сайт наполнять нужно, баннеры откручивать, трафик держать?

Очень простой, красивый в своей простоте способ: думать не темами, а форматами. С таким подходом написать можно о чем угодно, и не обязательно вот прямо о Ревде.

Вот тема: День города. Утром сидим на планерке, я у доски, ребята за столами. Что делать будем? Самое простое: как Ревда отпразднует День города. И… что дальше?

А у нас же есть форматы! Поехали:

• тест «Что вы знаете об истории Ревды?»

• таймлайн, как Ревда праздновала День города в разные годы

• соцсети (мнения из соцсетей, UGC), верстаем в PlayBuzz чего не хватает в Ревде, в каком направлении ей развиваться

• мнения (тут посолиднее, хорошие вычитанные подборки лидеров мнений): Ревда в вашей жизни

ПРО САЙТ

Всерьез проектом «Ревда-инфо.ру» мы занялись в 2013 году, а совсем всерьез — в 2016 году. Все пока в процессе экспериментов и проб, и новая версия сайта, номер четыре, уже практически на подходе (в новом году). Ждем, как сейчас модно говорить с подачи президента, «взрывного роста» и работаем над дорожной картой для этого (еще один крутой термин из пресс-релизов, люблю вворачивать его в нужных местах).

В среднем сайт сегодня посещают 5,5 тысячи человек в сутки, просматривая при этом около трех страниц. Не так хорошо, как хотелось бы, есть куда двигаться: думаю, наш реальный показатель — 8,5 тыс., к этому и стремимся.

В частности, взяли на вооружение федеральные темы, которые раньше отрабатывали постольку-поскольку. Привязываем к «земле», допустим, спрашиваем мнения читателей или представителей общественности на заданную тему. Делаем инфографику, короткие видео с титрами, объясняем, что происходит (делали так с темой о «дальневосточном гектаре», о Всемирном фестивале студентов, даже с Навальным было дело).

В денежном выражении сайт приносит нам порядка 15 % в пироге доходов, и это тоже точка отсчета (план — 25 %).

Именно сайт служит отправной точкой при наших планерках. В этом году мы поменяли его разделы. Отказались от рубрик (спорт, культура, etc.). Теперь у нас — форматы. Это способы упаковки материалов, которые приготовил журналист. Совершенно любую тему можно подать в любом из существующих у нас на «Ревда-инфо» форматов. С тематическими рубриками это бы не сработало (сложно написать про спорт с точки зрения культуры; можно — когда это останавливало профи? — но все-таки сложно).