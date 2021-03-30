«Ревдинский рабочий» вошел в число победителей конкурса действенной журналистики «Включите свет»

Редакция газеты «Ревдинский рабочий» стала одним из победителей 5-го конкурса действенной журналистки «Включите свет». Этот конкурс проводит Альянс независимых региональных издателей (АНРИ).

Коллектив издания отмечен за работу над проектом «После шахт», рассказывающим о жизни шахтёрских городов, в которых закрылись шахты.

Для работы над этим проектом объединились журналисты из нескольких СМИ: газеты «Ревдинский рабочий», агентства новостей ТВ-2 (Томск), портала «Градус Осетии» (Владикавказ), портала 59.ru (Пермь) и медиапроекта «Четвёртый сектор». Вместе они рассказали о городах Дегтярск (Свердловская область), Кизел (Пермский край), Садон (Северная Осетия) и Анжеро-Судженск (Кемеровская область).

— Наша редакция включилась в этот проект после того, как я увидел в фейсбуке пост пермского журналиста Михаила Даниловича. Он интересовался у коллег историями городов, которые активно развивались в советское время, в которые стремились на работу люди со всего Советского Союза и которые после закрытия шахт оказались в тяжёлом положении. Я сразу подумал про наших ближайших соседей — дегтярцев, — рассказал главный редактор «Ревдинского рабочего» Евгений Зиновьев.

На конкурс действенной журналистики «Включите свет» поступило более 250 журналистских работ. Проект «После шахт» победил в номинации «Синдикат». Его участники в качестве приза получат доступ к образовательным программам компании «АНРИ-Медиа».