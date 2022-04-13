Как надо писать про губернаторов, мэров и депутатов, чтобы никто не читал

В начале февраля все муниципальные газеты Новгородской области вышли с одинаковой первой полосой. Там были одинаковые заголовки, одинаковые фотографии, один и тот же текст. Это выглядело почти так же мощно, как знаменитая акция «РБК», «Коммерсанта» и «Ведомостей» в поддержку Ивана Голунова. Но в случае с новгородскими районками никакими акциями и цеховой солидарностью не пахло. Потому что это был банальный прогиб под губернатора.

Да, глава Новгородской области Андрей Никитин 27 января дал большую пресс-конференцию. Но подведомственным областному Агентству информационных коммуникаций районкам решили не позволять самостоятельно рассказывать о губернаторском спиче (хотя они и так вряд ли бы позволили себе вольности). Вместо этого им разослали один и тот же материал. С заголовком-цитатой «Новгородцы — люди требовательные. И это хорошо!». И фотку выдали одну и ту же.

Неизвестно, как оценили такой инкубаторский подход к освещению пресс-конференции первого лица те самые требовательные новгородцы. Может быть, по части качества местных газет они не такие уж требовательные? Или, наоборот, давно отвернули свои носы от такой прессы. Областное Агентство информкоммуникаций гордо сообщает на своем сайте, что суммарный тираж подконтрольных ему газет превышает 40 тысяч экземпляров. Ну что ж, давайте разделим его на все 19 изданий, включая областные «Новгородские ведомости», — получим чуть больше 2 тысяч. Но на самом деле у многих новгородских районок он и до тысячи не дотягивает.

Ладно, не будем добивать новгородцев. Их февральский «флешмоб», конечно, впечатлил, но скучнейшая власть — это завсегдатай первых полос огромного количества местных изданий. И далеко не всегда сами губернаторы, мэры и депутаты виноваты в том, что они скучны и банальны. Зачастую сами издания не делают ничего, чтобы рассказать о работе власти интересно.

Яркий пример подхода «лишь бы сдать» демонстрирует нам газета «Когалымский вестник» (ХМАО—Югра). Увлекательный заголовок на обложке: «Отчет главы города Когалыма о деятельности администрации за 2021 год». Прекрасная фотка: мэр города Николай Пальчиков на фоне флагов. Четыре верхних анонса один другого краше: «Заседание Думы», «Оперативный штаб», «Телепрограмма на следующую неделю», «Берегите имущество от огня». Не хватает разве что «Мойте руки перед едой и чистите зубы после». Колонка новостей справа вообще заголовков не имеет… Кроме шуток, первая полоса «Когалымского вестника» просто вопиет — люди, не вздумайте меня читать, я неинтересна с самого начала до самого конца!

Конечно, повеселее выглядит муниципальная газета из столицы ХМАО — «Самарово-Ханты-Мансийск». И цвет есть, и анонсы поживее. И даже мэра нет на обложке. Но вы не отчаивайтесь — он в изобилии присутствует внутри. В январе вышел номер, в котором было восемь (!) фотографий главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина — тут сказал, здесь наградил, там подчеркнул. Столь же активен на страницах местной газеты «41 Солнечногорск» глава этого подмосковного города Виктор Родионов — редкая обложка обходится без его фотографии. А знаете, что чаще всего делают такие медийно-активные мэры в материалах о себе? Они «принимают участие» в чем-либо. Не участвуют, а именно «принимают участие». На законодательном бы уровне запретить уже этот канцеляризм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже не прочь посветиться на обложках местных газет. Вот, например, «Истринские вести». У редакции в руках важнейшая для горожан тема — строительство крупного медицинского центра. Показать бы на обложке, как стройка идет, какое оборудование завезли, рассказать, какие новые медицинские услуги появятся. Но изданию важнее, что на стройку приехали губернатор и заместитель министра обороны — их и показываем.

Сам факт губернаторского визита на территорию важнее и для редакции «Нашего слова» из Мичуринска Тамбовской области. Причем в первополосный заголовок она выносит не то, что руководитель региона Максим Егоров сделал или пообещал, а общую и банальную фразу: «Не стоит избегать острых углов и неудобных тем». Как будто кто-то из власть имущих готов заявить на публику обратное. Подобную же банальщину выносит в заголовок газета «Спасские вести» из Рязанской области. Самое интересное, что редакция нашла в отчете главы администрации Игоря Тишина: «Спасский район — это экология, богатая история, устремленность в будущее». Нет, слава богу, если в районе действительно все это есть, но вряд ли это итоги работы местной власти в 2021 году. Очевидно, что у редакции не было цели проанализировать отчет главы, но была цель вложить в его уста что-то оптимистичное и ни к чему не обязывающее.

Три тонны мэрского оптимизма вываливает на читателей газета «Заря» из Медынского района Калужской области. «Сила медынцев в единстве» — сенсационно сообщает издание на первой полосе, не утруждая себя доказательствами этого утверждения. Вернее, доказательства, по всей видимости, находятся внутри газеты, причем в каком-то умопомрачительном изобилии — анонс в нижнем правом углу пугает читателя, что «с полным текстом отчета главы администрации Медынского района вы можете ознакомиться на 2–7-й страницах нашей газеты». Шесть полос газеты отданы под текст отчета главы! Покажите мне человека, который будет это читать, — я ему руку пожму…

…Как глава Ирбейского района Красноярского края Олег Леоненко жмет руку незнакомой нам девушке на обложке газеты «Ирбейская правда». Акцент в заголовочном комплексе сделан именно на главе района — вот, мол, какой молодец: молодежь поощряет, о будущем думает. Но главная героиня события — все-таки девушка, получающая стипендию. О ней на обложке — едва полслова. По-хорошему, чиновника с первой полосы бы вообще убрать и посвятить ее школьникам-стипендиатам — такую газету их папы-мамы-бабушки-дедушки хранили бы в семейных архивах.

«Знамя труда» из Кировского района Калужской области дежурно и скучно отрабатывает «Визит парламентария». «Крымские известия» бьют наповал откровениями спикера регионального парламента Владимира Константинова: «Депутаты должны быть на передовой, в постоянном контакте с людьми».

А «Жирятинский край» из Брянской области не мелочится — тащит на обложку районки самого Путина, утверждающего, что «Сбережение народа является одной из важнейших задач».

По замыслу, народ, прочитавший все это, должен проникнуться, прослезиться или еще крепче полюбить власть. Одна проблема — нормальный народ такое читать не будет. Из чувства самосбережения.