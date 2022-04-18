Дискуссия: обсуждаем материал Евгения Зиновьева «Как надо писать про губернаторов, мэров и депутатов, чтобы никто не читал»

В мартовском номере журнала ЖУРНАЛИСТ вышел текст Евгения Зиновьева, экс-главреда «Ревдинского рабочего» и редактора NGS24.RU, «Как надо писать про губернаторов, мэров и депутатов, чтобы никто не читал». Материал посвящен разбору обложек региональных газет, центральными героями которых стали представители власти.

Текст вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Приглашаем и вас присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение. Для этого напишите нам на почту info@jrnlst.ru письмо с темой «Комментарий к тексту Евгения Зиновьева». Ваш комментарий будет опубликован на этой странице.

А открываем нашу дискуссию комментарием Татьяны Филипповой:

С одной стороны, все правильно уважаемый автор пишет, я сама довольно долгое время преподавала будущим журналистам дисциплину, задача которой — мониторинг местных/региональных изданий; цель — повышение уровня восприятия и анализа текстов СМИ, осмысление медиатекстов разных форматов.

Картина неоднородная, в чем мы убеждались вместе со студентами: есть сильные издания, где видна профессиональная работа, начиная от дизайна издания и заканчивая текстами журналистов.

Но в основном ситуация грустная, материалов так называемого читательского интереса — про любовь и ненависть, преодоление себя, приключения, трагедии, драмы — нет вовсе. Нет и текстов на злободневные темы — невыплата зарплаты, проблемы малого бизнеса, нецелевое расходование госбюджета... Да мало ли их, злободневных тем.

Но в чем Е.Зиновьев лукавит или не договаривает, так это в том, что не называет причины такой редакционной политики. И дело тут не в желании прогнуться перед губернаторами, мэрами и депутатами. А в том, что подобные тексты оплачены через госзакупки. Т. е. пиар власти происходит за бюджетные деньги. Владимирское интернет издание «ПроВладимир» несколько лет подряд выпускало рейтинг лояльности местных/региональных изданий, цифры впечатляют: Рейтинг лояльности СМИ-2019: расцвет пиара при Сипягине (provladimir.ru). (К сожалению, в 2019-м такой рейтинг появился последний раз в этом издании).

С одной стороны, это поддержка районных газет, потому что в отдаленных территориях местные бабушки только из какого-нибудь «Вестника Ополья» могут узнать о приеме врача, депутата, отключении воды или газа, а также о приближении урагана и сильных морозов, возможных перебоях со светом из-за налипания снега. С другой стороны, эта же бабушка принимает за чистую монету подобного рода материалы. И зря Е. Зиновьев тешит себя иллюзиями, что их никто не читает. Читают! Иначе откуда такая поддержка спецоперации в Украине. Читают, но не знают, что это фактически рекламные тексты. Одна студентка как-то задала на паре совершенно справедливый вопрос: «Почему к таким материалам не ставится значок рекламы?» Вот именно. Вот что надо бы делать — дать читателю понять, что это не редакционные тексты. Но этого не делается.

О том, насколько эта господдержка уродует медиарынок в целом, говорилось и на Совете по правам человека.

Но и это еще не вся грустная правда. Другая ее часть — в подготовке будущих журналистов. Посмотрите страницу в VK преподавателя кафедры журналистики Владимирского госуниверситета

Особенно примечателен перепост материала о Чубайсе ИА «Панорама». Один преподаватель постит его на полном серьезе со своими комментами, другой преподаватель — я уж не говорю про т.н обычных комментаторов — ставит лайк.

Я из этого университета ушла, отработав почти 11 лет, причем, не по своей воле. Но сейчас даже рада, что так получилось. Невозможно быть честными со студентами и рассказывать о профессии, которой фактически нет.