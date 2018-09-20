СКР планирует издать сборник интервью Бастрыкина «Российской газете»

Следственный комитет потратит 1,257 миллиона рублей на составление и выпуск сборника всех интервью председателя СК Александра Бастрыкина «Российской газете». Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

К участию в конкурсе допустят только представителей малого бизнеса и социально-ориентированные некоммерческие организации. Заявки от них будут принимать до 26 сентября.

Следственному комитету нужны две тысячи сборников интервью Бастрыкина, которые будут озаглавлены «От истоков: 10 лет работы СК в интервью с главным следователем страны». Победитель конкурса должен будет отредактировать и вычитать все интервью, разработать дизайн сборника и отпечатать его. Объем сборника составит 38 печатных листов.

27 августа Александру Бастрыкину исполнилось 65 лет. Ранее СМИ сообщали, что его могут отправить в отставку, а СК — вернуть в состав Генпрокуратуры, но этого не случилось. «Коммерсантъ» сообщил, что срок его службы решили продлить еще на пять лет.

Александр Бастрыкин возглавил Следственный комитет при прокуратуре в сентябре 2007 года. В январе 2011 года на его базе создали независимый от прокуратуры Следственный комитет. Бастрыкин остался руководителем нового ведомства.