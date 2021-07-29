РИА ФАН попросило признать Bellingcat нежелательной организацией

От РИА ФАН было направлено обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой признать Bellingcat нежелательной организацией.

РИА ФАН называет группу Bellingcat «одним из главных рупоров антироссийской пропаганды». В статье утверждают, что расследования Bellingcat «зачастую используются Западом в качестве основания для введения очередных санкций в отношении России». В публикации также говорится, что Bellingcat получает финансирование со стороны «Национального фонда в поддержку демократии», который уже признан нежелательной организацией в России.

Bellingcat признан иностранным агентом, как и The Insider. CNN и ФБК, которые признаны не только иностранными агентами, но и экстремистскими организациями расследовали отравление Алексея Навального. Они рассказали о существовании «команды отравителей ФСБ»: по их мнению сотрудники ФСБ также связаны с отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего и писателя Дмитрия Быкова.

Источник: Радио свобода