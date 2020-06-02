«РИА Новости» начали возвращаться к работе из офиса

Агентство «РИА Новости» начало возвращать сотрудников к работе из офиса после периода удаленной работы, сообщили RNS в пресс-службе агентства. Первыми в офис возвращается руководство медиакомпании.

«Поэтапное возвращение агентства к обычному режиму работы началось: 1 июня с удаленки вернулись представители высшего руководства медиагруппы. За ними постепенно последуют остальные», – сообщили RNS в пресс-службе РИА, подчеркнув, что возвращать сотрудников после удаленной работы будут постепенно, «чтобы не допустить чрезмерного скопления людей в офисе».

В данный момент основная часть сотрудников агентства работает из дома. «В головном офисе на Зубовском, 4 работает примерно десятая часть штатного состава – редакторы оперативного выпуска, сотрудники радио и специалисты служб поддержки», – сообщил представитель «РИА Новостей», подчеркнув, что все работающие в офисе сотрудники «проходят экспресс-тесты на коронавирус и тщательно соблюдают меры индивидуальной предосторожности, помещения регулярно дезинфицируются».

Сотрудники «РИА Новостей», как и журналисты других СМИ, работают из дома с конца марта из-за мер по ограничению распространения коронавируса в стране.