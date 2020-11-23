РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

«Нюрнберг. Начало мира» — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье.