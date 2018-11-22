Песков: в Кремле осудили нарушения свободы слова в отношении российских СМИ на Западе

В Кремле осуждают любые проявления, которые могут трактоваться как нарушение свободы слова в отношении российских СМИ на Западе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Любые проявления, которые могут трактоваться как нарушение свободы слова и свободы СМИ на Западе мы решительно осуждаем и считаем их неприемлемыми.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг интернет-издания РИА «ФАН». Ранее агентство направило в американский суд иск к Facebook из-за блокировки аккаунта. Без объяснения причины доступ к странице в социальной сети был закрыт 3 апреля 2018 года.

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