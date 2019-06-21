Как журналистам правильно вести себя на митингах и демонстрациях

Ежегодно в России во время акций протеста вместе с их участниками задерживают десятки журналистов, освещающих эти события. Как работникам СМИ правильно вести себя на митингах и демонстрациях, как уменьшить правовые риски?

Закон «О СМИ» дает журналисту право посещать любые мероприятия, в том числе и несогласованные. Ему, таким образом, придается особый статус. Но для того, чтобы понять, будет ли этот статус распространяться на вас, давайте сначала разберемся, кого закон считает журналистом.

Штатный ли репортер, фотограф, оператор или внештатный — не важно. Все эти люди будут иметь статус журналиста при соблюдении одного условия: СМИ должно быть зарегистрированным. Если издание не имеет свидетельства о регистрации, ее представители будут иметь те же права, что и обычные люди, находящиеся в зоне события.

В 2018 г. в Воронеже на несанкционированном митинге был задержан корреспондент студенческого интернет-издания. Сначала суд освободил его от административной ответственности, но полиция оспорила решение: сайт не был зарегистрирован в качестве СМИ. После рассмотрения жалобы суд назначил корреспонденту штраф.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ!

Для посещения митинга, демонстрации, согласованных или стихийных, журналисту не требуется никакой отдельной аккредитации. Не нужно заранее договариваться о своем присутствии с организаторами, властями или правоохранительными органами.

Но чтобы доказать свою принадлежность к редакции, журналист должен иметь при себе редакционное удостоверение. Это должен быть именно редакционный документ: вопреки распространенному мнению, удостоверения союзов, ассоциаций и клубов журналистов тут не подойдут. Какой бы авторитетной ни была журналистская организация, в которой вы состоите, с точки зрения закона это всего лишь НКО. И статус журналиста она не подтверждает.

Но одной пресс-карты, увы, недостаточно. Судебная практика сложилась таким образом, что и правоохранители, и судьи сейчас требуют официальное подтверждение того, что вы получили от редакции задание освещать событие. Поэтому будет нелишним заранее подготовить документ — редакционное задание, где в свободной форме, но с печатью и подписью главного редактора будет указано, что вы направляетесь на место события для выполнения своих профессиональных журналистских обязанностей.

Не помешает какой-нибудь опознавательный знак: яркий бейдж или жилетка с надписью «Пресса». Закон, правда, никак не регулирует использование такой символики. Но она может помочь, если начнутся беспорядки или задержания: вас будут отличать от участников акции.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Итак, вы приходите на митинг или демонстрацию в качестве журналиста и надеетесь на свой профессиональный статус? Тогда постарайтесь его не потерять. Это значит, что вы не должны вести себя как участник события. Выкрикивать что-то, скандировать лозунги, нести плакаты и т. п. — все это крайне не рекомендуется, особенно на несогласованных акциях. Иначе вас могут задержать и осудить за участие в них и с точки зрения законодательства будут правы.

Разумеется, нужно соблюдать и общественный порядок: нарушать его не позволено даже журналисту.