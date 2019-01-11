Роскомнадзор нашел на сайте «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

Роскомнадзор обнаружил на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

К таким материалам, в частности, ведомство отнесло цитаты заявлений лидера «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади. Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

«Русская служба Би-би-си» заявила, что соблюдает законодательство РФ:

Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, распространяемого в России, и интернет-изданий «Би-би-си» в конце декабря прошлого года. В ведомстве прямо заявляли, что это связано с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom о том, что телеканал RT нарушал правила вещания в Великобритании.

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