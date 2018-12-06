Материалы СМИ для маленьких детей отметят маркировкой «1+» и «3+»

В России могут появиться новые ступени возрастной маркировки контента — для детей с грудного возраста («1+» и «3+»). Как сообщило агентство ТАСС, такое предложение озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он пояснил, что дети «являются потребителями медиаконтента практически с грудного возраста»:

Остро стоит вопрос о маркировки 1+ и 3+, не с точки зрения "запретить", а с точки зрения, что ребенку полезно с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью.

Необходимо разработать критерии для маркировки информационной продукции для детей раннего возраста — от одного года до трех лет, сказал Жаров. Поскольку цифровые продукты и медиапродукты становятся неотъемлемой частью процесса их воспитания и обучения.

В России с 2012 года действует возрастная классификация информационной продукции из четырех категорий: 0+, 6+, 12+ и 18+. В категории 0+ (для детей моложе шести лет) сейчас допустима продукция, содержащая оправданные ее жанром эпизодические ненатуралистические изображения или описания физического и (или) психического насилия, за исключением сексуального, «при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия». Знак возрастного ограничения обязаны размещать все СМИ, кроме общественно-политических и строго новостных.

Источник: Adindex

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