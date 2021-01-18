РКН дал СМИ рекомендации, как подходить к переводу иностранных имен и названий

РКН обратился к представителям СМИ с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов:

Написание иностранных имен, фамилий, географических названий, не подпадает под действие нормы закона „О средствах массовой информации“, запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики. Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остаётся за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ.