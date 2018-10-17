Роскомнадзор запустит новую систему фильтрации незаконного контента

Роскомнадзор в течение года планирует запустить новую систему фильтрации и блокировки незаконного контента в интернете — детской порнографии, призывов к суициду и пропаганды терроризма. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с депутатами внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Мы сейчас работаем... над абсолютно новой системой фильтрации и блокировки [противоправного] контента. Я полагаю, что она в течение года заработает, тогда ситуация кардинально изменится.

По словам главы Роскомнадзора, пока надзорное ведомство блокирует ту информацию, которая в интеренете уже появилась:

Правоохранительные органы должны этим заниматься, они должны задерживать тех людей, которые это распространяют.

Мы все время бежим сзади с мухобойкой, а должен впереди идти офицер с пистолетом, который будет арестовывать и сажать этих негодяев, которые производят детскую порнографию, суицид и наркотики.

Подводя итог, Жаров отметил, что запрещенный контент распространяется в основном не россисйкими сайтами и это затрудняет борьбу с ними:

Это, извините, наши соседи с Украины и из Америки всю эту дрянь сеют.

Фото: Kremlin.ru