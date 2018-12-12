Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей

Компанию Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться реестру запрещенных ресурсов (ФГИС) и начать исключать их из поисковой выдачи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Поисковик должен был подключиться к реестру запрещённых сайтов в течение 30 дней после требования Роскомнадзора, но не выполнил условия. Жаров отметил, что ведомство продолжит и дальше наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ:

Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.

В ноябре Роскомнадзор завел на Google административное дело за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», действующие на территории России операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы. Компании грозил штраф до 700 тыс. руб.

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