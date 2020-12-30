РКН намерен составить ряд протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор намерен составить на СМИ, включенные в реестр иноагентов, протоколы за отсутствие маркировки в материалах, требуемой по закону, сообщается на сайте регулятора.

«Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона», - заявили в РКН.

По словам представителей Роскомнадзора, представители СМИ-иноагентов вызваны для составления протоколов по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение закона об иноагентах). О каких именно изданиях идет речь – не уточняется. Напомним, в реестр включены несколько проектов «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», «Фактограф» и другие.

Накануне Минюст внес в реестр первых физлиц. Иноагентами признали журналистов «Радио Свобода», «7х7», «Псковской губернии» и других.