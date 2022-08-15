РКН не будет штрафовать за отсутствие маркировки интернет-рекламы до марта 2023 года

Штрафов за неисполнение требований законодательства о маркировке диджитал-рекламы не будет до марта 2023 года. Об этом Роскомнадзор заявил на встрече с представителями рынка рекламы.

В указанный период пройдет отладка взаимодействия всех участников цепочки по передаче информации о запущенных в интернете кампаниях. Регистрировать рекламу в ОРД участники рынка будут обязаны с сентября этого года. До 31 октября будет длиться переходный период, после этого должна стартовать регулярная работа по маркировке онлайн-рекламы.

Стать операторами рекламных данных планируют «Медиаскаут» (МТС), «Озон-ОРД», «ОРД-А» (AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «Яндекс» и VK.