РКН обязал поисковики указывать, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest нарушают российское законодательство

Роскомнадзор принял «меры в понуждения» в отношении ряда иностранных IT-компаний. Теперь поисковики обязаны предупреждать пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают «требования российского законодательства».

По данным РКН, вышеуказанные компании не соблюдают порядок удаления запрещённой в РФ информации.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее подобные меры были приняты в отношении Twitch и «Википедии».