РКН потребовал от «Батеньки» удалить текст о самоубийстве

Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить текст о самоубийстве, написаный четыре года назад. Об этом сообщили сами журналисты:

Текст вышел в 2016 году, после того как РКН разъяснил, как следует освещать случаи самоубийств: не рекомендуется размещать фото жертвы и места происшествия, писать «самоубийство», «суицид» и «самоубийца» в заголовках, а также соблюдать правило «не больше одного материала о самоубийстве в день».

В самиздате считают этот текст идеальным с точки зрения требований Роскомнадзора. Но ведомство обнаружило в нём «информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к его совершению», поэтому публикацию пришлось удалить.