РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих государственным региональным СМИ. В частности, сейчас на видеохостинге заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс», а также «Вайнах» Чеченской республики, сообщается на сайте ведомства.

«Ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — сказано в заявлении регулятора.

Также в Роскомнадзоре отметили, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ, и потребовали снятия ограничений с информированием ведомства и пояснением причин наложения ограничений.

В марте YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.