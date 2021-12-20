РКН потребовал от ряда изданий удалить публикации по материалам «Проекта»**

Роскомнадзор потребовал от «Дождя»* и Znak.com удалить материалы, написанные по расследованиям «Проекта»**. Об этом сообщили сами телеканал и издание.

В случае с «Дождем» речь идет о 30 публикациях и отрывках из эфира. По требованию службы канал удалил все материалы, о которых говорилось в уведомлениях РКН.

От Znak.com потребовали удалить 15 публикаций. «По закону, чтобы избежать ограничения доступа к страницам сайта Znak.com, мы вынуждены удалить эти публикации и уведомить об этом Роскомнадзор, что уже произошло», — уточнили в издании.

Позже об аналогичных требованиях сообщили The Village и «Медуза»*. В первым случае речь идет о пяти публикациях, во втором — о четырех. Главред The Bell Ирина Малкова сообщила «Дождю»*, что издание получило больше десяти аналогичных уведомлений.

РКН сослался на требование Генпрокуратуры. На удаление материалов и уведомление об этом Роскомнадзора у СМИ были сутки.

В ноябре по требованию Роскомнадзора «Важные истории»* удалили расследование, опубликованное совместно с «Проектом»** в сентябре прошлого года. В нем рассказывалось о первых итогах мусорной реформы в России и о том, куда уходят деньги, выделенные на вывоз отходов.

Генпрокуратура 15 июля признала деятельность компании Project Media, Inc.** «нежелательной» на территории России. Параллельно с этим Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов «Проекта», включая главреда Романа Баданина*. На следующий день редакция сообщила, что компания-издатель «Проекта»** ликвидирована.

*внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России